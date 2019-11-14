2019-11-14T13:38:20+03:00
Происшествия

В Туве женщина убила сожителя, швырнувшего на пол ее годовалого сына

Какое наказание она получит за это
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Туве женщина убила сожителя, швырнувшего на пол ее годовалого сынаВ Туве женщина убила сожителя, швырнувшего на пол ее годовалого сынаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В селе Ий Тоджинского района Тувы 37-летняя женщина обвиняется в убийстве своего гражданского мужа. Женщина никогда ранее не была судима, проблем с законом не имела, проживала вместе с сожителем в частном доме. Вместе с ними – годовалый ребенок.

21 августа этого года около 17 – 18 часов между мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. В ходе ссоры сожитель несколько раз ударил гражданскую супругу по лицу. Возможно, она бы стерпела пощечины и скандал бы закончился.

Но тут мужчина схватил ребенка и преднамеренно бросил его на пол. Мать не стерпела, схватила со стола нож и как минимум пару раз ударила его в верхнюю часть тела. Один из ударов повредил яремную вену, произошло острое наружное кровотечение и геморрагический шок. Мужчина умер на месте.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Норильска на 400 тысяч разорил производителя мебели
В Красноярске пассажирка попавшего в аварию такси пожаловалась на бригаду «Скорой»
ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга
Стала известна дата проведения фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске
Красноярский вахтовик напоил и обокрал дедушку в поезде
В Красноярском крае заместителя начальника колонии задержали за взятку бензином
Красноярский край поставили рекорд по урожайности за 85 лет своей истории
В Хакасии разыскивают мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку в подъезде
Красноярцы помогли купить билет домой больному саркомой 26-летнему парню
Самые непопулярные профессии у красноярцев: сетевики, политики и продавцы алкоголя
В Красноярске на железнодорожном вокзале установили массажные кресла
Мэрия Красноярска продает нежилое на Белинского, Высотной и Лазо
Что ни день, то по делимобилю: в Красноярске ночью «разули» вторую машину
Смертельное ДТП под Красноярском: такси всмятку разбилось о фуру