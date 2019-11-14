В Туве женщина убила сожителя, швырнувшего на пол ее годовалого сына

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-14T13:38:20+03:00

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В селе Ий Тоджинского района Тувы 37-летняя женщина обвиняется в убийстве своего гражданского мужа. Женщина никогда ранее не была судима, проблем с законом не имела, проживала вместе с сожителем в частном доме. Вместе с ними – годовалый ребенок.

21 августа этого года около 17 – 18 часов между мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. В ходе ссоры сожитель несколько раз ударил гражданскую супругу по лицу. Возможно, она бы стерпела пощечины и скандал бы закончился.

Но тут мужчина схватил ребенка и преднамеренно бросил его на пол. Мать не стерпела, схватила со стола нож и как минимум пару раз ударила его в верхнюю часть тела. Один из ударов повредил яремную вену, произошло острое наружное кровотечение и геморрагический шок. Мужчина умер на месте.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU