ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-14T13:02:51+03:00

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Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер принял участие в панельной сессии XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России», в ходе которого заявил, что цифровизация станет одной из важнейших тенденцией развития рынка автолизинга в ближайшие годы.

«Финансовая отрасль сегодня значительно продвигается в цифровизации. Российские банки по данному направлению занимают лидирующие позиции в мире. Рынок лизинга несколько отстал от банковского сектора, но в ближайшем будущем и здесь должна произойти цифровая трансформация. Особенно актуально это будет для автолизинга как сегмента, где основной объем приходится на небольшие коробочные сделки. Цифровизация позволит сократить операционные расходы и сделает продукт максимально удобным для клиента. Клиентоцентричность и цифровизация бизнеса являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ сегодня. Цифровой лизинг войдет в цифровой омниканальный контур нашей группы уже в ближайшем будущем», - отметил Дмитрий Ивантер.

Уже сейчас для клиентов ВТБ Лизинг, входящий в группу ВТБ, доступен личный кабинет, в котором приводятся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД. Там же представлена информация о внесенных платежах и приведены даты последующих, счета-фактуры, персональные спецпредложения и акции. Следующим этапом станет перевод документооборота с клиентами в электронный формат, переход на «безбумажные сделки».

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