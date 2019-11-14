2019-11-14T13:02:51+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер принял участие в панельной сессии XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России», в ходе которого заявил, что цифровизация станет одной из важнейших тенденцией развития рынка автолизинга в ближайшие годы.

«Финансовая отрасль сегодня значительно продвигается в цифровизации. Российские банки по данному направлению занимают лидирующие позиции в мире. Рынок лизинга несколько отстал от банковского сектора, но в ближайшем будущем и здесь должна произойти цифровая трансформация. Особенно актуально это будет для автолизинга как сегмента, где основной объем приходится на небольшие коробочные сделки. Цифровизация позволит сократить операционные расходы и сделает продукт максимально удобным для клиента. Клиентоцентричность и цифровизация бизнеса являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ сегодня. Цифровой лизинг войдет в цифровой омниканальный контур нашей группы уже в ближайшем будущем», - отметил Дмитрий Ивантер.

Уже сейчас для клиентов ВТБ Лизинг, входящий в группу ВТБ, доступен личный кабинет, в котором приводятся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД. Там же представлена информация о внесенных платежах и приведены даты последующих, счета-фактуры, персональные спецпредложения и акции. Следующим этапом станет перевод документооборота с клиентами в электронный формат, переход на «безбумажные сделки».

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Норильска на 400 тысяч разорил производителя мебели
В Красноярске пассажирка попавшего в аварию такси пожаловалась на бригаду «Скорой»
В Туве женщина убила сожителя, швырнувшего на пол ее годовалого сына
Стала известна дата проведения фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске
Красноярский вахтовик напоил и обокрал дедушку в поезде
В Красноярском крае заместителя начальника колонии задержали за взятку бензином
Красноярский край поставили рекорд по урожайности за 85 лет своей истории
В Хакасии разыскивают мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку в подъезде
Красноярцы помогли купить билет домой больному саркомой 26-летнему парню
Самые непопулярные профессии у красноярцев: сетевики, политики и продавцы алкоголя
В Красноярске на железнодорожном вокзале установили массажные кресла
Мэрия Красноярска продает нежилое на Белинского, Высотной и Лазо
Что ни день, то по делимобилю: в Красноярске ночью «разули» вторую машину
Смертельное ДТП под Красноярском: такси всмятку разбилось о фуру