В Красноярском крае заместителя начальника колонии задержали за взятку бензином

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-14T11:39:09+03:00

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В Красноярском крае задержали заместителя начальника исправительной колонии (ИК-7 строгого режима в Емельяновском районе). Его подозревают в получении взятки и взяли с поличным. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ГУФСИНа, проводили задержание сотрудники управления собственной безопасности ведомства и сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России полиции города.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии завели уголовное дело. По информации, которую озвучил следком, в мае этого года подозреваемый обратился к одному из осужденных, который систематически нарушал режим. И предложил не наказывать его в обмен на 1000 литров бензина. Заключенный согласился и связался со своим знакомым на воле, чтобы тот приобрел талоны на бензин. Накануне 13 ноября в момент передачи талонов подозреваемого и задержали.

Добавим, что в ГУФСИН России по Красноярскому краю для обращений по фактам коррупции работает «Телефон доверия»: (391) 249-80-87.

ИСТОЧНИК KP.RU