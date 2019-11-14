Красноярский край поставили рекорд по урожайности за 85 лет своей истории

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-14T11:14:05+03:00

И в 16-й раз стал лидером по количеству собранного зерна за Уралом

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Аграрии Красноярского края установили в этом году три рекорда. Первый – по урожайности зерна. Краю уже 85 лет, но такого результата хлеборобы добились впервые. В этом году средняя урожайность составила 26,4 центнера с гектара (23,8 центнера с гектара в весе после доработки). Второй рекорд – по урожайности картофеля – и вовсе за всю историю земледелия в крае. С гектара в среднем собрали по 184,5 центнера.

И третий рекорд – край в 16-й раз собрал больше всего хлеба среди регионов от Урала до Тихого океана. Хлеборобы намолотили 2,4 миллионов тонн в бункерном весе (больше было только в 2016 году – 2,6 миллионов тонн). Тройка рекордсменов по урожайности – ЗАО «Назаровское» (55,6 центнера с гектара), АО «Солгон» (48,7 центнера с гектара) и АО «Искра» Ужурского района (46,9 центнера с гектара).

- Сегодня сельскохозяйственный сектор привлекателен для бизнеса. Только в этом году в стадии реализации находятся несколько серьезных инвестиционных проектов, суммарной стоимостью около 9 миллиардов рублей. До 2024 года планируется инвестировать 32 миллиарда рублей, – отметил губернатор края Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU