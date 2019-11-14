СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-14T10:59:11+03:00

В Хакасии разыскивают мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку в подъезде. Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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В Абакане разыскивают молодого человека, подозреваемого в сексуальном преступлении против 9-летней девочки. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, это произошло 1 ноября. Школьница утром возвращалась с прогулки, зашла в подъезд своего дома и нажала на кнопку вызова лифта.

Пока ждала, подошел незнакомец. Воспользовался тем, что девочка мала и не могла оказать ему сопротивление, и он совершил то, что на языке уголовного кодекса классифицируется, как иные действия сексуального характера. Следователи завели уголовное дело. Устанавливается личность подозреваемого, он объявлен в розыск.

Приметы: на вид от 20 до 35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы темно-русые, стрижка ежиком, глаза голубые. Был одет: куртка черного цвета длиной до пояса, застегивается на замок «молния», воротник – стойка, без капюшона, с левой стороны имеется рисунок в виде льва, стоящего на задних лапах, вышитый желто-оранжевого цвета, размером около 4*5см, джинсы темно-синего цвета.

Просьба всех, кто располагает информацией о разыскиваемом или о его местонахождении, обращаться по телефонам дежурного следственного управления 8-913-050-00-55 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU