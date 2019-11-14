Красноярцы помогли купить билет домой больному саркомой 26-летнему парню

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-14T10:10:36+03:00

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26-летний парень из Красноярска Дмитрий Андреев много лет борется со смертельной болезнью – саркомой. Мать увезла его в Москву, в центр онкологии имени Блохина. Но увы, там сделали все, что могли, но победить болезнь не удалось. Теперь женщина хочет привезти сына домой. Однако сделать это было непросто: авиакомпания, которая осуществляет санитарные перевозки, запросила 300 тысяч рублей. Об этом на своей странице в Фейсбуке 11 ноября рассказал друг Дмитрия, Сергей Гелун. Он же организовал сбор средств на перевозку.

Однако парню стало хуже – за день сразу три приступа. Его снова госпитализировали. Врачи, которые стабилизировали его состояние, отсоветовали перевозить самолетом, вдруг не выдержит нагрузки. Так что на собранные деньги купили билеты на поезд. «Он сильно ослабел за эти дни. Его родители и он сам приносят вам всем свою признательность. Друзья, мы не просто собрали средства, мы с вами собрали море тепла и света в этот холодный мир. Это тепло и этот свет может дать только человеческое сердце, только его любовь.Теперь мы знаем, что никто у нас не одинок! У нас по-прежнему, как и в старые времена, много, очень много хороших людей» - пишет Сергей Гелун.

ИСТОЧНИК KP.RU