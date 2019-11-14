В Красноярске на железнодорожном вокзале установили массажные кресла

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-14T09:41:24+03:00

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В Красноярске на железнодорожном вокзале появились массажные кресла. Установили их в главном зале ожидания на втором этаже в количестве шести штук. Работают они в круглосуточном режиме и доступны всем – пассажирам и гостям вокзала.

По словам заместителя начальника Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Александра Суховецкого, их задача – создать максимально комфортные условия на вокзале. Представьте, что многие пассажиры проводят в поездках по многу дней, устают физически и морально. Им нужно расслабиться. А кто-то едет с одного конца страны в другой и вынужден делать пересадку, а потом ожидать свой поезд по несколько часов. И тут 10 минут в массажном кресле – и силы восстановлены.

К слову, на вокзале уже работает спортивная площадка, она также находится на втором этаже. Здесь есть беговая дорожка, один гребной, два вело- и три эллиптических тренажера. Скамья для пресса и монитор для демонстрации спортивных видеокурсов. Там же есть и зона отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU