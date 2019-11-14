Мэрия Красноярска продает нежилое на Белинского, Высотной и Лазо

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-14T08:31:32+03:00

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Мэрия Красноярска выставляет на торги непрофильное имущество муниципалитета. Речь идет о девяти объектах, их уже согласовали городские депутаты. С помощью приватизации планируется пополнить городской бюджет. Публичные торги пройдут в формате электронного аукциона и минимальная цена вполне может опуститься до 50 процентов от изначально объявленной стоимости.

Так, самым дорогим лотом является нежилое помещение на улице Белинского, 3. Его площадь составляет 539,4 квадратных метра, начальная цена продажи с НДС – 13 314 000 рублей. Также выставляется на аукцион помещение площадью 267,8 квадратов на улице Сергея Лазо, 20, стартовая цена – 4 710 000 рублей. Есть интересные предложения на Высотной (568,9 квадратов за 3 190 000 рублей) и Грунтовой (202,2 квадрата за 1 507 000 рублей).

За 309 тысяч можно купить помещение на улице 52-й Квартал и за 529 тысяч – нежилое на Красрабе.

ИСТОЧНИК KP.RU