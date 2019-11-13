2019-11-13T15:00:33+03:00
Происшествия

Фонтан в 10 метров высотой: в Ачинске в районе ТЭЦ произошел прорыв трубы

Люди не пострадали [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фонтан в 10 метров в Ачинске Фото: стопкадр с видеоФонтан в 10 метров в Ачинске Фото: стопкадр с видео
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«Бесплатная мойка на ТЭЦ», - шутят жители Ачинска, снимая на камеру, как среди бела дня в небо поднимается гигантский фонтан в 10 метров высотой. Видео опубликовал сетевой ресурс «Красноярск №1» (@krsk01). Известно, что ЧП случилось днем, около 16.00. И не у тепловиков, а в АГК. Поначалу было непонятно, что это за ржавый фонтан – вода или щелочь.

Авария в Ачинске. Видео: сетевой ресурс "Красноярск №1" @krsk01.

Как выяснил телеканал ОСА, это техническая вода. Более того, прорыв никак не сказался на теплоснабжении Ачинска – он случился в помещении, где идет перераспределение потоков оборотной воды. Горожане напугались, ведь вода с большим напором била вверх не минуту – две, а около часа. Известно, что никто из горожан не пострадал.

Тем временем в Красноярске прошли совместные учения газоспасателей и сотрудников КраКома. По легенде - в районе острова Отдыха случилась утечка тонны хлора. Справились оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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