2019-11-13T13:42:52+03:00
Общество

Это победа! Вместо снесенного грузовиком виадука на Семафорной построят новый

По современному проекту, даже с лифтами
Ася ЖУКОВА
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Вместо снесенного грузовиком виадука на Семафорной построят новый.Вместо снесенного грузовиком виадука на Семафорной построят новый.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На месте снесенного грузовиком виадука на улице Семафорная в Красноярске построят новую переправу. Об этом сообщила в своем фейсбуке депутат Законодательного Собрания края Марина Добровольская.

Напомним, мост рухнул 5 июля 2014-го (в том году ему как раз исполнилось полвека, круглая дата). Тогда в одну из опор в районе дома № 321 врезался грузовик с полным кузовом гравийки. Конструкция сложилась, как карточный домик. Остались лишь обломки бетонных плит, арматура и асфальтовое крошево. Одна женщина погибла, мужчина пострадал. А спустя сутки сильнейшие ожоги получила молодая женщина, которая пыталась перейти пути, забравшись на цистерну состава.

В одну из опор в районе дома врезался грузовик с полным кузовом гравийки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В одну из опор в районе дома врезался грузовик с полным кузовом гравийки.Фото: Мария ЛЕНЦ

... Виадук был очень востребованным. По нему каждый день проходили сотни людей. Взрослые спешили в магазин и на базар, дети - в школу или детский сад. Часть жителей, конечно, пользовалась потом другими мостами, расположенными в 300 и 400 метрах. Но таких немного. Что ни говори, виадука не хватало, люди пять лет просили его вернуть. И вот – вопрос удалось решить.

В 2020-2021-м годах на строительство моста выделят 212 миллионов рублей, пояснила Марина Добровольская. Его появление значительно облегчит жизнь жителям окрестных улиц. По словам депутата, это огромная победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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