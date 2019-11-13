2019-11-13T12:25:12+03:00
Экономика

ВТБ расширяет количество безбумажных офисов

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ увеличил число офисов с обслуживанием на основе безбумажной технологии до 153 точек продаж. Тиражирование сервиса на всю сеть планируется в первом квартале 2020 г.

Новая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. На данный момент сервис доступен на 19 типах операций по кредитам, картам и счетам. С момента запуска проекта таким образом оформлено уже более 4 тысяч договоров. До конца текущего года число доступных операций в рамках данной технологии расширится до 25, одним из новых продуктов станут депозиты. В 2020 году расширение перечня операций продолжится: планируется перевести на безбумажную технологию кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном банке. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном формате и доступны пользователю в любое время в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

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