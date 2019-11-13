2019-11-13T12:04:38+03:00
Общество

Аэропорты Красноярск и Черемшанка объединят

Это необходимо для удобства пассажиров
Ася ЖУКОВА
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Два аэропорта Красноярска объединят.Два аэропорта Красноярска объединят.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аэропорты Красноярск и Черемшанка предполагают объединить до конца года. Об этом рассказал СМИ губернатор Красноярского края Александр Усс. Этот шаг необходим, что обеспечить пассажирам удобство передвижения.

- Таким образом, мы создадим единую систему управления, логистику. Но главное - удобство для людей. Зачем нашим землякам, прилетающим из Туры и Кодинска в Черемшанку, получать багаж, ехать в Емельяново, регистрироваться, снова проходить все процедуры, чтобы вылететь в Москву или куда-то еще? - заявил Александр Усс.

Действительно, два аэропорта находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Черемшанка принимает и отправляет внутренние рейсы (это больше 50 тысяч человек в год). Тогда как международный аэропорт Красноярск работает по 68-ми направлениям: на 46 внутренних и 22 международных, это 11 стран. Три года назад его включили в список аэропортов федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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