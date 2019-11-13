2019-11-13T10:38:15+03:00
Происшествия

Пожар в Красноярском крае: ночью едва не выгорело фермерское хозяйство

Распространения огня удалось избежать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Жертв удалось избежатьЖертв удалось избежатьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Большой пожар произошел минувшей ночью в деревне Горская (Енисейский район). Около 02.00, в одном из фермерских хозяйств полыхнул брусовой балок, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Огонь распространялся очень быстро, того и гляди мог перекинуться на рядом стоящий трактор. Когда на тушение прибыли пожарные, кровля у домика уже рухнула. Площадь возгорания составляла 36 квадратных метров. Пламя охватило и поленницы с дровами, которые примыкали к балку. Ощая площадь пожара – 51 квадратный метр.

Пожарным удалось отстоять хозяйство фермера, однако трактор все-таки пострадал – у ДТ-75 от огня повылетали стекла и оплавилась кабина, выгорели сиденья и обшивка. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
Аэропорты Красноярск и Черемшанка объединят
Мадагаскарские тараканы и скалярии: в красноярской школе открыли кружок аквариумистики
Депутаты хотят отказаться от частных отловщиков бездомных собак и открыть муниципальную службу
Жительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный донос
В Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки»
Сбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью
В Красноярске в клетке обнаружили волка рядом с алабаями
В одном из районов Красноярского края прокуратура нашла 76 депутатов-нарушителей
Пожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушки
В Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемных
В Красноярске на острове Татышев откроют ресторан