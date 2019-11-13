Пожар в Красноярском крае: ночью едва не выгорело фермерское хозяйство

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-13T10:38:15+03:00

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Большой пожар произошел минувшей ночью в деревне Горская (Енисейский район). Около 02.00, в одном из фермерских хозяйств полыхнул брусовой балок, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Огонь распространялся очень быстро, того и гляди мог перекинуться на рядом стоящий трактор. Когда на тушение прибыли пожарные, кровля у домика уже рухнула. Площадь возгорания составляла 36 квадратных метров. Пламя охватило и поленницы с дровами, которые примыкали к балку. Ощая площадь пожара – 51 квадратный метр.

Пожарным удалось отстоять хозяйство фермера, однако трактор все-таки пострадал – у ДТ-75 от огня повылетали стекла и оплавилась кабина, выгорели сиденья и обшивка. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU