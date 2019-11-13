2019-11-13T11:46:54+03:00
Дом. Семья

Мадагаскарские тараканы и скалярии: в красноярской школе открыли кружок аквариумистики

С ребятишками занимаются ученые из Института леса СО РАН
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Единственный в Красноярске кружок аквариумнистики Фото: администрация КрасноярскаЕдинственный в Красноярске кружок аквариумнистики Фото: администрация Красноярска
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О необычных обитателях красноярской школы №152 говорят все – здесь открыли единственный в городе кружок аквариумнистики. Мадагаскарские тараканы, скалярии, черепахи, 50 карпов кои, сомы – в общем, есть, на кого посмотреть и за кем поухаживать. Как рассказали в администрации Красноярска, с ребятами здесь занимается научный сотрудник Института леса СО РАН. Теперь они наглядно могут видеть, как растут и развиваются их питомцы – это, по мнению учителей, способствует воспитанию бережного отношения к природе.

- Ребята знакомятся с историей развития аквариумного рыбоводства, типами аквариумов и всевозможного оборудования, особенностями поведения, содержания и размножения тех или иных видов рыб, - сообщает пресс-служба администрации Красноярска. - По итогам годичного курса дети знают классификацию рыбок и водных животных, могут самостоятельно оформить аквариум с помощью камней, растений и декораций, умеют правильно ухаживать за аквариумом и даже лечить его обитателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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