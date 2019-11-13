Жительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный донос

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-13T07:58:19+03:00

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Жительница Дудинки написала заявление в полицию о том, что у нее украли 40 тысяч рублей. Она работает в местном супермаркете, для сотрудников там есть служебная раздевалка, в ней индивидуальные шкафчики для каждого. 45-летняя заявительница сообщила, что положила деньги в свой шкафчик, заперла, но они пропали.

Сотрудники полиции в самом начале предупредили женщину об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Но она настаивала на своем. Во время доследственной проверки она начала путаться в показаниях и умышленно вводила следователей в заблуждение. Вдобавок когда проверили записи с камер наблюдения, стало понятно, что во время, когда произошла так называемая кража, никто к шкафчикам близко не подходил. Следовательно, деньги никто не крал.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МВД России по Таймырскому району, уголовное дело завели на саму женщину – за ложный донос. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU