2019-11-13T07:58:19+03:00
Происшествия

Жительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный донос

Уголовное дело, наказание до 2 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Жительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный доносЖительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный доносФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительница Дудинки написала заявление в полицию о том, что у нее украли 40 тысяч рублей. Она работает в местном супермаркете, для сотрудников там есть служебная раздевалка, в ней индивидуальные шкафчики для каждого. 45-летняя заявительница сообщила, что положила деньги в свой шкафчик, заперла, но они пропали.

Сотрудники полиции в самом начале предупредили женщину об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Но она настаивала на своем. Во время доследственной проверки она начала путаться в показаниях и умышленно вводила следователей в заблуждение. Вдобавок когда проверили записи с камер наблюдения, стало понятно, что во время, когда произошла так называемая кража, никто к шкафчикам близко не подходил. Следовательно, деньги никто не крал.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МВД России по Таймырскому району, уголовное дело завели на саму женщину – за ложный донос. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки»
Сбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью
В Красноярске в клетке обнаружили волка рядом с алабаями
В одном из районов Красноярского края прокуратура нашла 76 депутатов-нарушителей
Пожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушки
В Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемных
В Красноярске на острове Татышев откроют ресторан
Мэр Дивногорска Егор Оль подал в отставку
Спасение щенка в Красноярске: вскрывший запертую машину мужчина забрал его себе
Объекты Универсиады в Красноярске открыты для всех желающих горожан
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
Тело пропавшего месяц назад в Туве 17-летнего подростка нашли рыбаки в реке
Власти Красноярска решили потратить на туалеты 27 миллионов рублей
У расстрелявшего собаку жителя Абакана конфисковали оружие
Красноярской девочке с онкологией нашли лекарство – везут из ветеринарной клиники Магнитогорска
До 5 лет лишения свободы: в Красноярском крае пьяный водитель взял у друга машину съездить в магазин
Больше доходов, чем расходов: бюджет Красноярского края оказался бездефицитным
В Красноярском крае муж на речной барже убил бывшую жену
ДТП в Красноярском крае: УАЗ врезался в рейсовый автобус
В Красноярске меняют схему движения на нескольких сложных перекрестках
Старшую вывел, а младшую не успел. В Красноярском крае в пожаре погибла 4-летняя девочка
Красноярцы могут встретиться с новыми «Ангелами Чарли» на день раньше официальной премьеры!
Заперли на сутки в холодной машине: красноярка просит помочь ей вызволить щенка
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Сибиряк сделал потрясающий этнокавер на песню Linkin Park - Numb
В Красноярске в Дню Победы установят новую бронзовую скульптуру победителей
В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение суда