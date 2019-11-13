2019-11-13T07:34:34+03:00
Общество

В Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки»

Своих домов обманутые дольщики ждут больше пяти лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки». Фото: N1.RUВ Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки». Фото: N1.RU
Изменить размер текста:

В Красноярске повторно банкротят компанию «Монтаж-Строй», застройщика жилого комплекса «Нойланд-Черемушки». Дело находится на рассмотрении арбитражного суда.

Как сообщает N1.RU, свою деятельность компания начала в Сосновоборске и возвела там около 35 тысяч квадратных метров жилья. В 2013 году решила заявить себя на строительном рынке Красноярска и взяла в аренду участок на окраине Черемушек. По плану, там должны были появиться три высотки по 25 этажей с квартирами эконом-класса.

Первый дом должны были сдать уже в 2015 году, но у компании начались финансовые проблемы, так что работы на стройплощадке остановились. Руководство заподозрили в присвоении средств дольщиков, плюс «Монтаж-Строй» не доплатил в бюджет 7 миллионов рублей налогов. После чего и началась первая процедура банкротства.

В прошлом году компания вновь заявила о том, что будет достраивать «Нойланд-Черемушки» и даже назвали срок сдачи самого достроенного недостроя – весна 2020 года. Но, как все видят, на самом деле ничего для этого не делается. В последний раз какие-то движения там замечали в октябре, но сегодня – тишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Таймыра потеряла 40 тысяч и написала ложный донос
Сбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью
В Красноярске в клетке обнаружили волка рядом с алабаями
В одном из районов Красноярского края прокуратура нашла 76 депутатов-нарушителей
Пожар в Хакасии: погибли родители 18-летней девушки
В Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемных
В Красноярске на острове Татышев откроют ресторан
Мэр Дивногорска Егор Оль подал в отставку
Спасение щенка в Красноярске: вскрывший запертую машину мужчина забрал его себе
Объекты Универсиады в Красноярске открыты для всех желающих горожан
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
Тело пропавшего месяц назад в Туве 17-летнего подростка нашли рыбаки в реке
Власти Красноярска решили потратить на туалеты 27 миллионов рублей
У расстрелявшего собаку жителя Абакана конфисковали оружие
Красноярской девочке с онкологией нашли лекарство – везут из ветеринарной клиники Магнитогорска
До 5 лет лишения свободы: в Красноярском крае пьяный водитель взял у друга машину съездить в магазин
Больше доходов, чем расходов: бюджет Красноярского края оказался бездефицитным
В Красноярском крае муж на речной барже убил бывшую жену
ДТП в Красноярском крае: УАЗ врезался в рейсовый автобус
В Красноярске меняют схему движения на нескольких сложных перекрестках
Старшую вывел, а младшую не успел. В Красноярском крае в пожаре погибла 4-летняя девочка
Красноярцы могут встретиться с новыми «Ангелами Чарли» на день раньше официальной премьеры!
Заперли на сутки в холодной машине: красноярка просит помочь ей вызволить щенка
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Сибиряк сделал потрясающий этнокавер на песню Linkin Park - Numb
В Красноярске в Дню Победы установят новую бронзовую скульптуру победителей
В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение суда