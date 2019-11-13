В Красноярске повторно банкротят застройщика «Нойланд-Черемушки»

СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-13T07:34:34+03:00

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В Красноярске повторно банкротят компанию «Монтаж-Строй», застройщика жилого комплекса «Нойланд-Черемушки». Дело находится на рассмотрении арбитражного суда.

Как сообщает N1.RU, свою деятельность компания начала в Сосновоборске и возвела там около 35 тысяч квадратных метров жилья. В 2013 году решила заявить себя на строительном рынке Красноярска и взяла в аренду участок на окраине Черемушек. По плану, там должны были появиться три высотки по 25 этажей с квартирами эконом-класса.

Первый дом должны были сдать уже в 2015 году, но у компании начались финансовые проблемы, так что работы на стройплощадке остановились. Руководство заподозрили в присвоении средств дольщиков, плюс «Монтаж-Строй» не доплатил в бюджет 7 миллионов рублей налогов. После чего и началась первая процедура банкротства.

В прошлом году компания вновь заявила о том, что будет достраивать «Нойланд-Черемушки» и даже назвали срок сдачи самого достроенного недостроя – весна 2020 года. Но, как все видят, на самом деле ничего для этого не делается. В последний раз какие-то движения там замечали в октябре, но сегодня – тишина.

ИСТОЧНИК KP.RU