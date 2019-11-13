2019-11-13T06:42:29+03:00
Происшествия

Сбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью

В наказание ему назначен штраф
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью. Фото: пресс-служба гарнизонного судаСбежавшего из красноярской воинской части солдата-контрактника нашли дома под кроватью. Фото: пресс-служба гарнизонного суда
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В Красноярске прошел суд над военнослужащим-контрактником, который самовольно оставил воинскую часть. Причем показательное заседание проходило в расположении воинской части и в присутствии личного состава - чтобы другим, что называется, неповадно было.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда, ефрейтор должен был явиться в часть в июле этого года. Однако вместо этого направился домой в Уяр и там праздно проводил время по своему усмотрению.

В начале августа сотрудники полиции нагрянули к нему домой, ефрейтор спрятался от них под кроватью, где его и обнаружили. Затем доставили в Красноярск. По решению суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор в силу не вступил, у сторон защиты и обвинения есть время на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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