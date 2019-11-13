В Красноярске в клетке обнаружили волка рядом с алабаями

СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-13T07:55:39+03:00

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В Красноярске в микрорайоне Покровский, на частной территории, местные жители обнаружили в клетке волка. Территориально это рядом с рынком на улице Караульной. Об этом они сообщили «ТВК Красноярск». Как оказалось, жилплощадь у лесного хищника сильно неподходящая: клетка размером примерно полтора на полтора метра. К тому же внутри никто давно не убирал, там полно мусора и остатков еды. А рядом – еще несколько таких же клеток, в которых содержатся алабаи.

Волк при появлении людей ведет себя вполне дружелюбно, но специалисты из «Роева ручья» говорят, что неподходящие условия содержания могут изменить характер животного и он станет агрессивным. К тому же тесная клетка вредна для его здоровья.

Охранник, которого там нашли, уверяет, что у волка есть хозяева. А потом и вовсе попросил покинуть частную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU