В одном из районов Красноярского края прокуратура нашла 76 депутатов-нарушителей

СЕГОДНЯ 05:36 2019-11-13T05:36:43+03:00

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Назаровская межрайонная прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства у депутатов, чиновников и руководителей муниципальных учреждений, которые обязаны декларировать свои доходы. И вот результаты.

Установлено, что 76 депутатов из 12 муниципальных Советов скрыли свои доходы, полученные в 2018 году, на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Некоторые не внесли в декларации наличие у них автотранспорта и недвижимости.

27 муниципальных служащих и 9 руководителей указали недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих супругов в 2018 году. Большая часть занижали свои доходы, но были и такие, кто наоборот завысил. В октябре этого года в суд направлен иск о досрочном прекращении полномочий депутата Гляденского сельсовета – за недостоверные сведения в декларации.

Итого по результатам проверки внесено 25 представлений. И еще 52 муниципальных служащих и руководителя муниципальных учреждений привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU