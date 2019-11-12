Объекты Универсиады в Красноярске открыты для всех желающих горожан

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-12T15:19:52+03:00

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Губернатор края Александр Усс провел совещание по вопросам использования объектов, построенных в Красноярске для Универсиады. Изначально, когда их возводили, планировалось, что они останутся в наследство городу и краю, в них будут проводиться спортивные состязания различного уровня, привлекая гостей и туристов. Также на объектах тренируются представители спортшкол олимпийского резерва, команды профессиональных клубов, спортсмены федераций по видам спорта.

И не только это. В перерыве между состязаниями спортивные комплексы доступны всем горожанам, любителям спорта. Например, на «Сопке» работает тренажерный зал, в «Радуге» открыты бассейн, спортивные и тренажерные залы, скалодром, лыжероллерные трассы. Городские ледовые арены принимают любителей активного отдыха на коньках.

- Когда мы готовили концепцию дальнейшего использования материальной базы Универсиады, исходили из того, что ее объекты должны служить не спортивным чиновникам и их друзьям, а всем желающим. Они должны стать народными объектами. Они построены на деньги налогоплательщиков и должны им служить. Прошло всего несколько месяцев после завершения Студенческих игр, и уже ясно, что более чем на 90 процентов спорткомплексы загружены, – подчеркнул Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU