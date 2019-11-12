Тело пропавшего месяц назад в Туве 17-летнего подростка нашли рыбаки в реке

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-12T14:19:19+03:00

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Целый месяц разыскивали в Тоджинском районе Тувы 17-летнего подростка, студента Горнотехнического техникума. В последний раз его видели 2 октября, около 15 часов, он направлялся пешком от паромной переправы через реку Пий-Хем в сторону села Тоора-Хем. А когда не пришел домой, родные забили тревогу.

Все это время поисками парня занимались спасатели, полицейские и волонтеры. Прочесывали лесные массивы и равнины, береговую линию вниз по течению реки на несколько километров. Но безрезультатно. Пока поиски не давали результата, теплилась надежда, что подросток жив, может, находится в другом месте.

Однако надежды растаяли 8 ноября, когда пришло сообщение, что около 16 часов рыбаки из села Ий обнаружили тело пропавшего подростка в водах реки Пий-Хем. В пресс-службе СУ СК России по Республике Тыва рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что признаков насильственной смерти на теле несовершеннолетнего не обнаружено. В настоящее время по материалам уголовного дела назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU