До 5 лет лишения свободы: в Красноярском крае пьяный водитель взял у друга машину съездить в магазин

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-12T12:13:31+03:00

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До 5 лет колони – такой срок грозит жителю Зеленогорска, которого накануне вечером задержали сотрудники ДПС. Наряд дорожной полиции находился на маршруте патрулирования, когда обратил внимание на иномарку. За рулем «Тойоты» находился 32-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Алкотест показал наличие в крови 1,7 промилле алкоголя. На водителя составили протокол от отстранении транспортным средством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/743289" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае пьяный водитель взял у друга машину съездить в магазин.

Но это еще не все. Как выяснилось, у задержанного отсутствовали документы на «Тойоту», а все потому, что он не являлся ее владельцем. Хозяин иномарки – его товарищ. В тот момент он спал у себя дом после застолья, а товарищ взял его машину, чтобы съездить в магазин за новой порцией спиртного.

Таким образом, дознаватели возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU