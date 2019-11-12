Больше доходов, чем расходов: бюджет Красноярского края оказался бездефицитным

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-12T11:39:59+03:00

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Бюджет Красноярского края за 9 месяцев текущего года исполнен без дефицита. Об этом сегодня, 12 ноября, на заседании правительства края сообщила первый замминистра финансов Ольга Собещанская. С января по сентябрь включительно в крае собрали 191,6 миллиардов рублей, это 73,8% от годового плана. В том числе собственные налоговые и неналоговые доходы – 170,6 миллиардов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы составили 166 миллиардов рублей, то есть 65,2% от плана на год. И было потрачено на 6,7 миллиардов рублей больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Основный статьи расходов – межбюджетные трансферты территориям, расходы на оплату труда, социальные выплаты и капитальные вложения.

Так, более 4 миллиардов было направлено на строительство социально значимых объектов: краевой клинической больницы, перинатального центра в Норильске, акушерского корпуса в Енисейске, детского сада в селе Ирбейском и так далее.

Госдолг края уменьшился на 16,7 миллиардов. По данным на 1 октября он составил 87,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU