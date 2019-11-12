В Красноярском крае муж на речной барже убил бывшую жену

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-12T11:16:32+03:00

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В Енисейском районе мужчина убил свою бывшую супругу. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, произошло это в ночь с 21 на 22 августа. Обвиняемый вместе с погибшей женщиной вместе несли вахту на речной барже, стоявшей на Енисее. Распивали спиртное, разговаривали.

Когда речь зашла о прошлой совместной жизни, бывшая супруга заревновала, разозлилась и ударила обвиняемого кулаком. В ответ он схватил со стола нож и не менее пяти раз ударил женщину в грудь. Один из ударов пришелся прямо в сердце, от которого и наступила смерть.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину, - сообщили в ведомстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU