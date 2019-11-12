Красноярцы могут встретиться с новыми «Ангелами Чарли» на день раньше официальной премьеры!

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-12T09:03:53+03:00

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Новые «Ангелы Чарли» вновь основаны на одноименном приключенческом сериале, который выходил с 1976-го по 1981-й. Оригинал рассказывал о трех женщинах-детективах из частного агентства некоего Чарли Таусенда. Он общался со своими сотрудницами по телефону или через своего верного помощника Босли, отправляя их на разные задания.

Всю историю о девушках из детективного агентства заметно перетрясли, сделав их шпионками, действующими по всему миру, втайне от обычных людей. В комплекте с глобальной миссией идут новые игрушки, взрывы, настоящая женская дружба и заряд хорошего настроения.

Ученая Элена Хафлин (Наоми Скотт) неожиданно становится целью для чрезвычайно опасных людей, готовых на все, чтобы заполучить ее новейшую разработку. Так она оказывается под защитой «Ангелов Чарли» — веселой Сабины Уилсон (Кристен Стюарт) и боевой Джейн Кано (Элла Балинска). Но Элена не собирается сидеть без дела, пока другие рискуют жизнями, и намерена сама стать «ангелом». Для этого сперва надо заслужить собственные «крылья», а потом уже можно и мир спасти.

Специальный предпремьерный показ «Ангелов Чарли» пройдет в кинотеатре «Мори Синема» 13 ноября в 19:30.

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