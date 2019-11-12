2019-11-12T08:02:05+03:00
Экономика

ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных

ВТБ расширяет партнерскую банкоматную сеть. Теперь частные лица – владельцы карт банка «Открытие» – могут бесплатно снимать средства в любом банкомате сети ВТБ
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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет более 15,5 тысяч устройств. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

Банкоматная сеть ВТБ является одной из крупнейших в стране. Стратегия банка нацелена на повышение эффективности процессов, поэтому расположение банкоматов проводится с учетом потребностей клиентов в каждом районе и в транспортной доступности.

«В этом году ВТБ успешно реализовал проект пополнения карт сторонних банков. Ежемесячно мы отмечаем растущий интерес клиентов других финансовых организаций к данному сервису. Расширяя партнерскую сеть и предоставляя возможность бесплатного снятия средств, мы стремимся стать для клиентов финансовым партнером первого выбора, обеспечивая их потребности удобными и современным сервисами. Совместный проект с банком «Открытие» существенно увеличит число устройств для снятия денежных средств по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным», - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

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