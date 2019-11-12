В Красноярске в Дню Победы установят новую бронзовую скульптуру победителей

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-12T07:30:45+03:00

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В Красноярске ко Дню Победы 2020 года установят новую бронзовую скульптуру «Под знаменем Победы». Она станет главной композицией в Народном парке героев на улице Свердловской. В настоящее время реализован первый этап, рассказали в пресс-службе Свердловского района: автор композиции Александр Ткачук выполнил скульптурную группу в натуральную величину из глины.

Затем скульптор Константин Зинич исполнит ее из бронзы на высоту 7 метров. Для этого понадобится 8 тонн металла. Специальная приемная комиссия подписала документ о передаче композицию в дальнейшую работу. Как сообщил автор, три солдата символизируют собой три этапа Великой Отечественной войны: начало, перелом и завершение. По другую сторону от воина со знаменем стоит рабочий, который в тылу помогал ковать Победу, а затем восстанавливал страну.

ИСТОЧНИК KP.RU