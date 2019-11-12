2019-11-12T05:00:38+03:00
Общество

В Красноярске на острове Молокова построят парк-музей освоения Севера

Мэрия ищет проектировщика
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске построят парк-музей освоения Севера. Фото: Русское географическое обществоВ Красноярске построят парк-музей освоения Севера. Фото: Русское географическое общество
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В Красноярске на острове Молокова появится парк-музей освоения русского Севера. Финансирование проекта берет на себя краевой бюджет. Остается выбрать проектировщика, который согласится за 13,4 миллиона рублей (такова первоначальная стоимость контракта) спроектировать общественное пространство с исторической тематикой.

В парке-музее на площади 41 гектар должны появиться капитальные объекты, инфраструктура, транспортная схема. Исполнитель должен распланировать схемы вертикальной планировки и многое другое. Торги пройдут 20 ноября. Победителем станет тот участник, который предложит наименьшую цену.

Добавим, что одним из центральных экспонатов будущего музея должен стать самолет «Дуглас», который в 1947 году аварийно приземлился в таймырской тундре. В течение двух лет – в 2007 и 2018-м – самолет по частям перевозили в Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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