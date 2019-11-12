Из Тувы вывозят радиоактивные отходы

СЕГОДНЯ 04:16 2019-11-12T04:16:31+03:00

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Накануне с промышленной площадки ООО ГОК «Сибирские минералы» в городе Ак-Довураке были вывезены 22 радиоактивных блока, не подлежащие дальнейшей эксплуатации. При этом присутствовали государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

В пресс-службе ведомства сообщили, что радиоактивные блоки использовались на технологическом оборудовании комбината «Туваасбест» имени Ленина в 70-80-х годах прошлого века. Затем они долгое время хранились на складах предприятия. И вот блоки погрузили в специальный шкаф с соблюдением всех необходимых требований безопасности и запломбировали для транспортировки до специального пункта хранения и последующего захоронения опасных отходов. Пункт хранения не сообщается.

- Вывоз радиоактивных отработок организован и произведен в республике впервые. Учитывая то, что существовала вероятность разгерметизации радиоактивных ампул, передача опасных отходов специализированной компании значительно улучшает ситуацию в сфере радиационной безопасности в Туве, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU