2019-11-12T04:16:31+03:00
Общество

Из Тувы вывозят радиоактивные отходы

Куда именно – не сообщается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из Тувы вывозят радиоактивные отходы. Фото: пресс-служба минприроды ТувыИз Тувы вывозят радиоактивные отходы. Фото: пресс-служба минприроды Тувы
Изменить размер текста:

Накануне с промышленной площадки ООО ГОК «Сибирские минералы» в городе Ак-Довураке были вывезены 22 радиоактивных блока, не подлежащие дальнейшей эксплуатации. При этом присутствовали государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

В пресс-службе ведомства сообщили, что радиоактивные блоки использовались на технологическом оборудовании комбината «Туваасбест» имени Ленина в 70-80-х годах прошлого века. Затем они долгое время хранились на складах предприятия. И вот блоки погрузили в специальный шкаф с соблюдением всех необходимых требований безопасности и запломбировали для транспортировки до специального пункта хранения и последующего захоронения опасных отходов. Пункт хранения не сообщается.

- Вывоз радиоактивных отработок организован и произведен в республике впервые. Учитывая то, что существовала вероятность разгерметизации радиоактивных ампул, передача опасных отходов специализированной компании значительно улучшает ситуацию в сфере радиационной безопасности в Туве, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение суда
В Красноярском крае подросток поспорил на 50 рублей, что выйдет на неокрепший лед
В Красноярске утром из-за аварии на николаевской развязке две улицы встали в плотную пробку
В Красноярске на острове Молокова построят парк-музей освоения Севера
В Красноярске сотрудницу курьерской службы подозревают в присвоении посылок на полмиллиона
В Красноярске в Водниках убрали надоевший алкогольный павильон
Перевозившего первоклассников в театр пьяного водителя поймали под Красноярском
Красноярцев хотят обязать убирать около своих домов и магазинов
В Красноярске у ребенка с онкологией отнялись ноги после лечения отечественным препаратом
Такое месиво! Жесткая авария из 5 машин произошла на Дубровинского
Три сквера благоустроят в Октябрьском районе в следующем году
В Красноярске девушка показала таксисту нож и… оставила ему свою сумку
Пли! В Хакасии женщина обстреляла яйцами машины из-за громкой музыки
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на VW Caddy
Будущих инженеров в Красноярске растят прямо с детсада
Несуществующие меха за тысячи евро продала в Австрию жительница Красноярска
Майор полиции устроил пьяное ДТП и отказался от освидетельствования
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
Кружит вокруг собственного дома и не узнает его. Пропавшего в Норильске мужчину ищет дочь
Вместо крон – пеньки. Красноярцы возмутились обрезке деревьев