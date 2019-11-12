В Красноярске в Водниках убрали надоевший алкогольный павильон

СЕГОДНЯ 04:07 2019-11-12T04:07:10+03:00

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В Красноярске в микрорайоне Водники демонтировали надоевший павильон, торгующий алкоголем. Причем продажа велась незаконно, а жители окрестных домов постоянно жаловались на него. Сотрудники полиции неоднократно фиксировали нарушения. Именно на основании этих жалоб департамент социального развития расторг с владельцем временного сооружения договор на размещение.

Собственнице павильона сообщили, что она должна снести сооружение, но она, видимо, решила обойти все запреты. Мало того, пыталась договориться, чтобы ей разрешили перенести павильон на придомовую территорию – тогда городские власти не смогли бы его демонтировать. Но жильцы дома наотрез отказались от такой перспективы иметь алкомаркет у себя под окном.

- Наша задача – бороться с недобросовестными предпринимателями, от действий которых страдают жители района. Следующие на очереди – павильоны на улицах Королева, Кольцевой и Свердловской. Настоятельно рекомендуем управляющим компаниям не идти на поводу у владельцев временных сооружений, нарушающих закон, и не позволять им перемещать свои торговые точки на придомовые территории. В Свердловском районе для павильонов, торгующих алкоголем, места нет, - подчеркнул руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков.

ИСТОЧНИК KP.RU