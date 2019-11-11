Перевозившего первоклассников в театр пьяного водителя поймали под Красноярском
Под Красноярском инспекторы ДПС поймали пьяного водителя, который вез первоклассников. Об этом рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
Все случилось в воскресенье, 10 ноября. В поселке Солонцы сотрудники полка ДПС остановили автобус «Ивеко», в котором 12 детей семи-восьми лет ехали на представление в красноярский театр кукол.
Проверили – оказалось: у водителя не было разрешения на перевозку детей, отсутствовали проблесковые маячки оранжевого цвета. К тому же мужчина был попросту нетрезв. Он прошел медосвидетельствование, и вот результат – 0,39 мг/л.
В итоге на водителя завели дело об административном правонарушении. За управление автобусом в состоянии опьянения его оштрафуют на 30 тысяч и лишат прав на два года.
Детей передали законным представителям. Автобус поместили на специализированную стоянку. Сейчас сотрудники ГИБДД также проверяют, кто организовал перевозку, и почему воспользовались услугами этого водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU