2019-11-11T16:49:31+03:00
Происшествия

Перевозившего первоклассников в театр пьяного водителя поймали под Красноярском

Его оштрафуют и лишат прав на два года
Ася ЖУКОВА
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Перевозившего первоклассников в театр пьяного водителя поймали под Красноярском. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».Перевозившего первоклассников в театр пьяного водителя поймали под Красноярском. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
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Под Красноярском инспекторы ДПС поймали пьяного водителя, который вез первоклассников. Об этом рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Все случилось в воскресенье, 10 ноября. В поселке Солонцы сотрудники полка ДПС остановили автобус «Ивеко», в котором 12 детей семи-восьми лет ехали на представление в красноярский театр кукол.

Проверили – оказалось: у водителя не было разрешения на перевозку детей, отсутствовали проблесковые маячки оранжевого цвета. К тому же мужчина был попросту нетрезв. Он прошел медосвидетельствование, и вот результат – 0,39 мг/л.

В итоге на водителя завели дело об административном правонарушении. За управление автобусом в состоянии опьянения его оштрафуют на 30 тысяч и лишат прав на два года.

Детей передали законным представителям. Автобус поместили на специализированную стоянку. Сейчас сотрудники ГИБДД также проверяют, кто организовал перевозку, и почему воспользовались услугами этого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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