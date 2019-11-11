Красноярцев хотят обязать убирать около своих домов и магазинов

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-11T16:38:18+03:00

Красноярцев хотят приучить убирать около своих домов и магазинов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что для этого нужно?

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Жителей Красноярска хотят приучить убирать возле своих частных домов, магазинов и не только. Об этом сообщает newslab.

Мэрия предлагает внести изменения в правила благоустройства Красноярска. А именно – ввести туда такое понятие, как прилегающая территория. Сейчас корректируется федеральный закон, поэтому подобные документы разрабатывают по всей стране, в каждом городе.

Если его примут у нас, все владельцы домов, магазинов, зданий и сооружений в Красноярске должны будут следить за порядком не только на своем участке, но и на территории, что его окружает. Таким образом, бесхозных клочков просто не останется.

Итак, хозяева гаражей должны будут наводить чистоту на расстоянии 15 метров от стен строений, трансформаторных подстанций, частных домов (от забора), рекламных конструкций - пяти метров, а земельных участков (где нет строений) – 30.

Будет прилегающая территория и у многоквартирных домов. Обеспечивать порядок на расстоянии 30 метров от границ придомового участка заставят управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU