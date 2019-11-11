2019-11-11T14:25:54+03:00
Общество

Три сквера благоустроят в Октябрьском районе в следующем году

На Копылова, Карбышева и 2-й Ботанической
Ася ЖУКОВА
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Таким будет сквер на 2-1 Ботанической. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Таким будет сквер на 2-1 Ботанической. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Октябрьском районе Красноярска в 2020-м году благоустроят три сквера. Они находятся на улицах Копылова,76; Карбышева,6 и 2-й Ботанической, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На днях в районе прошли общественные слушания, где были представлены предварительные эскизы скверов. В ходе обсуждений жители попросили не только привести в порядок сами зеленые зоны, но и организовать ведущие к ним пешеходные переходы.

Кроме того, люди высказали пожелание: надо оформить в едином стиле павильоны вокруг скверов. А в Лучистом (так хотят назвать зеленую зону на Карбышева) намереваются поставить сцену и стенды для выставок. Отметим, эскизы преобразования общественных пространств подготовили специалисты кафедры градостроительства СФУ.

Напомним, уже третий год скверы в Красноярске благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В нынешнем году появилось еще семь скверов, а в шести завершили работы, начатые в 2018-м году. Скоро закончится благоустройство и на правобережной набережной – от Матросова до Гладкова. В следующем году планируют обновить еще 20 площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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