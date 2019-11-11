2019-11-11T09:36:39+03:00
Общество

Будущих инженеров в Красноярске растят прямо с детсада

Это новый тренд дошкольного образования
Ася ЖУКОВА
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Будущих инженеров в Красноярске растят прямо с детсада. Фото: главное управление образования Красноярска.Будущих инженеров в Красноярске растят прямо с детсада. Фото: главное управление образования Красноярска.
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В инженеры бы пошел, пусть меня научат! В одном из детских садов образовательного комплекса «Покровский» в Красноярске будущих «технарей» решили растить едва ли не с пеленок.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования, в детсаду увлекли научными и исследовательскими занятиями даже двухлетних малышей. Обустроили свою лабораторию и мастерскую, кабинеты легоконструирования и робототехники. Мечтают открыть мини-планетарий.

Детский сад стал площадкой по реализации федеральной программы, направленной на развитие технического творчества дошколят. Теперь самые маленькие что-то ладят из конструктора «Полидрон». Трехлетки осваивают легоконструирование. Воспитанники средней группы пробуют себя в экспериментах. А самые старшие изучают механизмы, работают на ноутбуках, придумывают роботов. И все это – совершенно бесплатно.

Техническое воспитание – тенденция мировая. Даже, если малыш выберет другую профессию, приобретенные навыки помогут ему в жизни.

Кстати, открытие научно-исследовательских лабораторий стало и новым трендом дошкольного образования в Красноярске. Свои мини-кабинеты химии, биологии и экологии открыли в более чем полусотне детских садов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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