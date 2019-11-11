2019-11-11T09:06:25+03:00
Происшествия

Несуществующие меха за тысячи евро продала в Австрию жительница Красноярска

И теперь ей грозит до 6 лет
Ася ЖУКОВА
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Несуществующие меха за тысячи евро продала в Австрию жительница Красноярска. На фото - модель. Фото: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».Несуществующие меха за тысячи евро продала в Австрию жительница Красноярска. На фото - модель. Фото: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».
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В Красноярске женщина умудрилась продать в Австрию меха, которых нет в природе. И за это может сесть на 6 лет, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

25-летняя жительница краевого центра открыла в Интернете свой магазин, информацию о нем распространила в соцсетях. И тут же пошли заказы. Один из них сделала клиентка из Австрии. Женщина решила приобрести сибирские меха, для чего и перевела продавцу приличную сумму – 7 тысяч 400 евро. Однако, получив деньги, хозяйка магазина пропала из виду: на связь не выходила, товар не отправила.

Заподозрив неладное, гражданка Австрии обратилась в полицию. И вскоре сотрудники МВД вышли на след подозреваемой. Как оказалось, таким же образом она обманула еще двух покупательниц. Общая сумма ущерба составила больше полумиллиона рублей.

В результате на женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина будет доказана, продавщица несуществующих мехов отправится в колонию. А пока следователи делают все, чтобы возместить ущерб ее жертвам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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