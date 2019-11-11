Кружит вокруг собственного дома и не узнает его. Пропавшего в Норильске мужчину ищет дочь

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-11T08:14:51+03:00

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Дочь ищет отца, 47-летнего Эдуарда Шиткина, пропавшего в Норильске Красноярского края при странных обстоятельствах. Такое сообщение появилось в паблике norilsktoday в инстаграме. Девушка (она живет в Красноярске) обратилась к жителям Норильска с просьбой помочь в розыске отца еще несколько дней назад:

- Мой папа не выходит на связь уже месяц. В последний раз соседи видели его в нетрезвом состоянии недели две назад. Дома не появлялся примерно столько же. В последний раз звонил мне 6 октября. В Норильске никого из родных нет. Если видели, сообщите.

Вскоре выяснилось: видели, и не один раз. Мужчину замечали… неподалеку от его собственного дома. Однако в квартиру он так и не зашел.

- Видела его неделю назад у себя во дворе (Бегичева, 22) он был пьян, - вспомнила одна из жительниц района. - Подошёл ко мне, представился как Эдуард, спросил мое имя, потом спросил, как выйти из этого двора. Он сказал, что живет на Бегичева, 23, но, так как мне надо было срочно идти, я показала ему дорогу и попрощалась.

В конце концов, оказалось: мужчина ходит вокруг дома и не понимает, где он, делится дочь. И везде в пьяном состоянии. Возможно, что-то с памятью. Ведь он спрашивает про 22-й и 23-й дома, а сам живет на Бегичева,34.

- Я надеюсь, отец просто потерял ключи от квартиры и не понимает, что с ним происходит. Я продолжаю поиски. Обошли соседей, обзвонили больницы, работает следователь.

КОНКРЕТНО

Бегичев Эдуард Валерьевич

Приметы: рост примерно 180 см, обросший, седой.

- Если вы увидите его, попробуйте задержать! – просит дочь. – Он совершенно не агрессивен. – И сразу же звоните 8 913 162 40 45, это мой номер.

ИСТОЧНИК KP.RU