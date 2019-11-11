2019-11-11T05:18:56+03:00
Происшествия

Полыхнувшее на АЗС под Красноярском авто чудом заметил и потушил проезжавший мимо пожарный

Если бы не он, огонь перекинулся бы дальше, была прямая угроза взрыва [фото]
Ася ЖУКОВА
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Полыхнувшее на АЗС под Красноярском авто чудом заметил и потушил проезжавший мимо пожарный. Фото: Огни Енисея.Полыхнувшее на АЗС под Красноярском авто чудом заметил и потушил проезжавший мимо пожарный. Фото: Огни Енисея.
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Под Красноярском пожарный, который возвращался домой после смены, заметил и потушил загоревшийся на заправке автомобиль. Об этом случае рассказали наши коллеги из издания «Огни Енисея».

Все произошло на прошлой неделе. Пожарный 41-й части Андрей Ашихмин собирался отдохнуть после дежурства. Но, проезжая мимо АЗС «Манская гора», обратил внимание: там заправлялся «Шевроле». А из-под его днища выбивалось пламя. Казалось, еще немного, и случится непоправимое.

Мужчина тут же свернул с дороги – кинулся к полыхавшей машине. Сначала гасил пламя личным огнетушителем. После в ход пошел тот, что на АЗС. Успел! Не дал огню перекинуться дальше. А фактически предотвратил взрыв.

- Будем просить вышестоящее начальство поощрить пожарного, предотвратившего возможное ЧП с тяжкими последствиями, - пояснили в части «Комсомольской правде» - Красноярск.

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Отстаивали каждый раз всем миром, - чтобы не только помочь погорельцам, но и не дать огню перекинуться на соседние дома. Иногда удавалось, но два дома все-таки сгорели вместе с имуществом. Только чудом не пострадали люди. В поселке заговорили: у нас завелся пироман! И эксперты подтвердили по всем случаям: причина - поджог. Поначалу местные грешили на ребятню из неблагополучных семей. Прижимали - сознавайтесь, хулиганы! Но те категорически в отказ. Когда же выяснилось, кто настоящий поджигатель, народ вначале просто не поверил (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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