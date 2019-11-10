2019-11-10T04:58:30+03:00
Дом. Семья

Добрая и пушистая: в Красноярске продолжается выставка «ЗООМИР»

Здесь можно смотреть, участвовать, учиться новому и найти питомца!
Татьяна РЯБИНИНА
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Сегодня на выставке "ЗООМИР" для любителей кошек - выставка, для любителей собак - соревнования.Сегодня на выставке "ЗООМИР" для любителей кошек - выставка, для любителей собак - соревнования.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня третий день выставки, заключительный.

Здесь работают «ласковый зоопарк», фотозоны, детские мастер-классы. Более 300 птиц 50 разных пород, включая очень редкие и необычные, представлены на выставке породистых голубей.

На выставке собак посетители увидят новые и редкие породы, например, бурят-монгольскую собаку, кангарскую овчарку, мареммо-абруцкую овчарку и др.

Здесь можно приобрести породистых щенков и котят, аквариумных рыбок, змей, ежей, морских свинок, хомячков. Также представлены все крупнейшие зооприюты Красноярска, которым можно помочь пожертвованием или же приютить любого питомца прямо на выставке. Кроме того, представлены зоотовары от лучших российских и зарубежных производителей: корма, одежда, аксессуары, витамины, препараты для животных.

В программе на 10 ноября:

9.00-18.00 – международная выставка кошек «Золотая кошка»

10.00-17.00 – Открытый Кубок города Красноярска по кинологическому спорту аджилити.

12.00-15.00 – детская шоу-программа.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

10 ноября с 10.00 до 17.00

Билеты 100-200 рублей, детям до 7 лет вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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