Красноярцев набирают для работы в полиции
Красноярцев набирают для работы в полиции. Причем не только красноярцев: в банке вакансий краевой службы занятости населения содержится более 1,1 тысячи предложений постоянной работы для сотрудников органов внутренних дел в 44 территориях региона. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе агентства труда и занятости населения, наибольший дефицит кадров наблюдается в краевом центре – 359 вакансий. И в целом доля городских вакансий превышает долю районных в 2,6 раз.
Наиболее востребованы полицейский, полицейский-водитель, участковый, оперативный дежурный, следователь, оперативный уполномоченный, инспектор. Более 75 соискателей, которые подают заявление на работу в органы внутренних дел, трудоустраиваются, потому как имеют все необходимые для этой работы навыки.
А в целом познакомиться с банком вакансий можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или на портале «Работа в России».
ИСТОЧНИК KP.RU