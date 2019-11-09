2019-11-09T05:15:00+03:00
Общество

В Красноярске в Пашенном строится долгожданная школа

Будет готова через год
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в Пашенном строится долгожданная школа. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске в Пашенном строится долгожданная школа. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске в микрорайоне Пашенном идет строительство долгожданной школы на 1280 мест. Об этом сообщает администрация города. Причем строительные работы ведутся быстрыми темпами: котлован начали рыть в августе, а сдать школу под ключ обещают к концу 2020 года. За два месяца строители смонтировали цокольный, первый и часть второго этажа.

Это типовой проект, такая же школа появилась в конце 2017 года в жилом районе Иннокентьевский, затем в Преображенском, Покровском и Нанжуль-Солнечном. Кроме того, сейчас идет проектирование школы на 1500 мест в жилом районе Бугач и на 1280 мест в микрорайоне Метростроитель. В 2019 году на эти цели направлено 620 миллионов рублей.

Добавим, что в новой школе для ребят предусмотрен актовый зал на 490 мест, кабинеты психологической разгрузки, тир, игровые группы продленного дня и помещения для сна, спортивные и тренажерные залы, зал для хореографии и фитнес-аэробики, душевые. А на пришкольной территории построят футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис, а также полосу препятствий и площадку для прыжков в длину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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