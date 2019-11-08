2019-11-08T15:23:33+03:00
Общество

В Красноярске пройдет акция помощи бездомным животным «Дай лапу, друг!»

Помочь может каждый
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Приносить можно сухой кормПриносить можно сухой кормФото: Мария ЛЕНЦ
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На беспрецедентную акцию решились власти Красноярска - помочь всем городом бездомным животным. Акция «Дай лапу, друг!» впервые за всю историю пройдет в городе. Намечна она на 11 - 25 ноября. Проводит мероприятие трудовой отряд главы Красноярска. Все, что удастся собрать горожанам в течение двух недель, обещают передать службе «Бездомный пес».

Приносить можно сухой корм, крупы, мясные продукты, бытовую химию, одноразовые пеленки, перчатки, теплые вещи, метлы.

Куда приносить помощь? Железнодорожный район: Ады Лебедевой, 149, тел.: 211-95-01; Кировский район: Академика Павлова, 37 «а», тел.: 260-17-47; Ленинский район: Мичурина, 17, тел.: 220-84-33; Октябрьский район: Попова, 12, тел.: 291-30-56; Свердловский район: Парашютная, 8 «а», тел.: 204-06-43; Советский район: Металлургов, 22 «а»,тел.: 224-68-00; Центральный район: Бограда, 65, тел.: 265-03-26.

Дополнительная информация по тел.: 8(391) 201-54-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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