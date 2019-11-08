Экс-мэр Красноярска Акбулатов избран ректором СибГУ имени Решетнева
Бывший глава Красноярска Эдхам Акбулатов возглавил один из самых престижных вузов города - СибГУ имени Решетнева. В пятницу, 8 ноября, здесь прошли выборы ректора и большинством голосов кресло получил Акбулатов. К слову, разговоры об этом шли в городе давно, однако в опорном университете ничего не подтверждали.
В итоге, на очередных выборах кандидатуру Эдхама Акбулатова поддержали 99 человек. Его оппонент, директор одного из институтов Алексей Попов, получил 65 голосов. Голосовали при этом 172 человека, часть бюллетеней загасили - они признаны недействительными. Далее Эдхам Акбулатов должен быть утвержден в должности министром науки и просвещения и полпредом президента в Сибири. После этого он официально вступит в должность ректора СибГУ имени Решетнева.
ИСТОЧНИК KP.RU