2019-11-08T12:56:07+03:00
Общество

Экс-мэр Красноярска Акбулатов избран ректором СибГУ имени Решетнева

Его кандидатуру поддержали 99 человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эдхам АкбулатовЭдхам АкбулатовФото: Мария ЛЕНЦ
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Бывший глава Красноярска Эдхам Акбулатов возглавил один из самых престижных вузов города - СибГУ имени Решетнева. В пятницу, 8 ноября, здесь прошли выборы ректора и большинством голосов кресло получил Акбулатов. К слову, разговоры об этом шли в городе давно, однако в опорном университете ничего не подтверждали.

В итоге, на очередных выборах кандидатуру Эдхама Акбулатова поддержали 99 человек. Его оппонент, директор одного из институтов Алексей Попов, получил 65 голосов. Голосовали при этом 172 человека, часть бюллетеней загасили - они признаны недействительными. Далее Эдхам Акбулатов должен быть утвержден в должности министром науки и просвещения и полпредом президента в Сибири. После этого он официально вступит в должность ректора СибГУ имени Решетнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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