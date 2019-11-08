2019-11-08T12:34:00+03:00
Общество

Красноярская мэрия разрешила скачивать на телефон мелодии «Биг-Бена»

В администрации рассказали, что об этом просят все больше красноярцев
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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К Новому году появится еще 5 мелодийК Новому году появится еще 5 мелодийФото: Мария ЛЕНЦ
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После того, как красноярский «Биг-Бен» разнообразил репертуар, все больше горожан интересуются, можно ли скачать мелодии на свои гаджеты. Можно, - сказали в мэрии Красноярска. Напомним, впервые традиция на праздники менять мелодию главных часов Красноярска появилась этим летом, точнее - на 1 сентября. Ввел ее глава города Сергей Еремин. Аранжировку выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Хворостовского.

- После этого красноярцы часто стали обращаться в администрацию города с просьбой разрешить использовать эту инструментальную музыку в рингтонах телефонов, - говорят в администрации Красноярска.

Скачать мелодии можно в официальном паблике мэрии. Там имеются ссылки на «Чему учат в школе», «Прощальный вальс» из фильма «Розыгрыш», «Славься, ты Русь моя» Михаила Глинки, а также - «И вновь продолжается бой» Александры Пахмутовой. Впрочем, в мэрии говорят, что это не все. Перед Новым годом запустят еще пять праздничных мелодий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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