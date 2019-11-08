2019-11-08T11:26:39+03:00
Общество

Жителей Красноярского края предупредили о помехах с цифровым вещанием

Это связано с настройкой включения региональных каналов в мультиплекс
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возможны сбои с цифровым вещанием Фото: EAST NEWSВозможны сбои с цифровым вещанием Фото: EAST NEWS
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Жителей Красноярского края предупредили о временных сбоях в вещании цифровых каналов. По сообщению пресс-службы правительства региона, связаны помехи будут с настройками включения региональных телеканалов в программы цифрового вещания российских ТВ-каналов. Произойдет это с 11 по 12 ноября включительно. Современные телевизоры и цифровые приставки в это время могут не улавливать сигнал, есть вероятность исчезновения изображения.

- Сбой возможен из-за настройки передающего оборудования десяти общероссийских телеканалов первого мультиплекса, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве. - Это связано с технической настройкой . В Красноярском крае это телеканал «Енисец», который будет выходить на Общественном российском телевидении (канале ОТР).

Те, кто предпочитает кабельное, спутниковое и интернет-ТВ, не заметят перемен.

Получить консультацию по настройке оборудования цифрового телевещания можно по телефонам: 8-800-220-20-02 – федеральная горячая линия, 8-800-300-64-40 – региональная горячая линия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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