Жителей Красноярского края предупредили о помехах с цифровым вещанием
Жителей Красноярского края предупредили о временных сбоях в вещании цифровых каналов. По сообщению пресс-службы правительства региона, связаны помехи будут с настройками включения региональных телеканалов в программы цифрового вещания российских ТВ-каналов. Произойдет это с 11 по 12 ноября включительно. Современные телевизоры и цифровые приставки в это время могут не улавливать сигнал, есть вероятность исчезновения изображения.
- Сбой возможен из-за настройки передающего оборудования десяти общероссийских телеканалов первого мультиплекса, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве. - Это связано с технической настройкой . В Красноярском крае это телеканал «Енисец», который будет выходить на Общественном российском телевидении (канале ОТР).
Те, кто предпочитает кабельное, спутниковое и интернет-ТВ, не заметят перемен.
Получить консультацию по настройке оборудования цифрового телевещания можно по телефонам: 8-800-220-20-02 – федеральная горячая линия, 8-800-300-64-40 – региональная горячая линия.
ИСТОЧНИК KP.RU