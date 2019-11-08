2019-11-08T11:09:20+03:00
Происшествия

Под Красноярском на дачах горит гектар травы: на месте работают спасатели

Задача - предотвратить распространение огня
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На месте работают 4 единицы техники и 16 человекНа месте работают 4 единицы техники и 16 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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На дачах в Красноярске загорелась трава, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. Произошло все днем, 8 ноября, в СНТ «Здоровье» (район Красфарма). Осложняет ситуацию с тушением шквалистый ветер, который сегодня фиксируют в Красноярске. По данным спасателей, горит один гектар площади - сухая трава.

- На тушении работают 16 человек и 4 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МЧС.

Сейчас задача спасателей - остановить распространение огна. Гектар - достаточно большая площадь. Предварительно - угрозы жилью и пострадавших нет. Напомним, минувшей ночью в Красноярске из-за пожара в общежитии на Новой эвакуировано 70 человек: пятьдесят вышли из здания сами, еще двадцать вывели спасатели. Причина возгорания - в одной из комнат загорелись личные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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