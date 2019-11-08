2019-11-08T10:45:53+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за пожара в общежитии эвакуировно 70 человек

Ночью горело здание на Новой, 26 [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Пожар произошел глубокой ночьюПожар произошел глубокой ночьюФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жаркой в буквальном смысле слова выдалась ночь у жителей общежития по улице Новой, 26 в Красноярске. Здесь загорелась одна из комнат на втором этаже, сообщает паблик «ЧП-Красноярск». Случилось все под утро, сообщение спасателям поступило в 02.40, рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. По информации спасателей, на место ЧП моментально выдвинулись 11 единиц техники.

Пожар на Новой.Видео: ЧП - Красноярск

Всего на пожаре работали 30 человек. Когда пожарные прибыли, здание было уже сильно задымлено. Опасность таких пожаров в том, что все происходит ночью, и, как правило, большинство людей спит, поэтому возможны жертвы. К счастью, не на этот раз. Правда, эвакуировать пришлось всех - около 50 человек вышли сами, остальных по лестничным маршам вывели спасатели. Всего эвакуировано 70 человек, среди которых было и четверо детей. Предварительно - загорелись вещи. Все живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Красноярского края предупредили о помехах с цифровым вещанием
Под Красноярском на дачах горит гектар травы: на месте работают спасатели
Хочет открыть клинику жене. Житель Красноярска разломал фасад 5-этажки, несмотря на протесты собственников
Испытывал галлюцинации. В Туве под суд отправили мужчину, в белой горячке зарубившего двух женщин
В Покровке установили камеру видеофиксации на аварийноопасной зебре
Пьяный водитель на чужой машине сбил женщину, сбежал и спрятал автомобиль
«Перерыли родник»: красноярцы боятся, что на «Столбах» уничтожат родник ручья Моховой
Ищут обоих. Красноярец прыгнул в Енисей, чтобы спасти упавшую девушку
«Подвезите Анатолия!» Красноярцев просят подбросить до Абакана потерявшего документы мужчину
Сделали 3 операции. В Черемушках стая бродячих собак едва не загрызла 8-летнего мальчика
В Центральном районе Красноярска многодетные семьи получали землю для несуществующих детей
В Красноярском крае разбился в ДТП артист Минусинского драмтеатра, момент его гибели попал на видео
В Красноярском крае у депутата и его жены отобрали две квартиры в Сочи
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
«Равняйтесь на старшего!». В Туве сняли ролик о визите министра обороны Сергея Шойгу
На чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске уже продали 70% билетов
В деревне Петропавловке Курагинского района впервые появилась школа
Выплаты завершены. Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе получили материальную помощь
«Надо было пить валерьянку»: Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе
Каждый третий житель Красноярского края привит от гриппа
Красноярскэнергосбыт больше не принимает показания через отделения Почты России в Красноярске
В Красноярске продолжат расчищать просеки для линий электропередачи
В красноярской «Школе жизни» детей учат ставить палатку и не бояться собак
В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима
В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники