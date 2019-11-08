В Красноярске из-за пожара в общежитии эвакуировно 70 человек
Жаркой в буквальном смысле слова выдалась ночь у жителей общежития по улице Новой, 26 в Красноярске. Здесь загорелась одна из комнат на втором этаже, сообщает паблик «ЧП-Красноярск». Случилось все под утро, сообщение спасателям поступило в 02.40, рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. По информации спасателей, на место ЧП моментально выдвинулись 11 единиц техники.
Пожар на Новой.Видео: ЧП - Красноярск
Всего на пожаре работали 30 человек. Когда пожарные прибыли, здание было уже сильно задымлено. Опасность таких пожаров в том, что все происходит ночью, и, как правило, большинство людей спит, поэтому возможны жертвы. К счастью, не на этот раз. Правда, эвакуировать пришлось всех - около 50 человек вышли сами, остальных по лестничным маршам вывели спасатели. Всего эвакуировано 70 человек, среди которых было и четверо детей. Предварительно - загорелись вещи. Все живы.
ИСТОЧНИК KP.RU