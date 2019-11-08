2019-11-08T09:14:50+03:00
Общество

Хочет открыть клинику жене. Житель Красноярска разломал фасад 5-этажки, несмотря на протесты собственников

Сотрудникам администрации и надзорникам сказал, что установит французкие окна, а другим жителям дома - что все равно откроет частную клинику
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Марина ЯкубенкоФото: Марина Якубенко
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Никитина. Одна из самых извилистых улиц Красноярска. Даже коренные красноярцы частенько блуждают тут в поисках той или иной клиники, а их в районе Зенита и Глазного цетра много. И вот один из оборотистых красноярцев решил открыть еще одну - для жены, чтобы радовалась и деньги зарабатывала. Купил квартиру в доме 1968 года постройки, на первом этаже. Собрал собственников жилья и пояснил, что фасад перестроит, чтобы у клиники был отдельный вход. Жители, естественно, не обрадовались. Ведь по утрам и вечерам от машин и без того не протолкнуться.

- Их аргументы понятны: старое здание - не понятно, выдержит ли монтаж крыльца и остального, - рассказывает общественница, член ОНФ Марина Якубенко. - И еще: дом находится рядом с Глазным центром, с клиникой МедЮнион, во дворе - садик. Кто хоть раз там был, понимает какой там ад с парковками и с выездом. А тут еще одну клинику хотят открыть, представляете да, как увеличится нагрузка, и сколько машин добавится?

В общем, народ взбунтовался - мужчину уведомили, что против клиники, уведомили и управляющую компанию, и надзорников. Но накануне фасад собственник квартиры все равно сломал. Жильцы вызвали полицию, администрацию, но дело уже было сделоно. Сотрудникам администрации оборотистый делец сказал:

- Ладно, раз вы против, поставлю тут панорамные окна.

А одной из жительниц шепнул потом:

- Вот вы умная вроде женщина, не тратьте свое время, я все равно открою здесь клинику.

Наглость - второе счастье? - удивлякется общественница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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