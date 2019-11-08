2019-11-08T08:28:11+03:00
Происшествия

Испытывал галлюцинации. В Туве под суд отправили мужчину, в белой горячке зарубившего двух женщин

37-летний житель Кызыла расправился с жертвами топором. Преступника ждет принудительное лечение
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В момент преступления мужчина был невменяемВ момент преступления мужчина был невменяемФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель одного из дачных обществ Кызыла зарубил топором сожительницу и ее подругу, сообщает ГСУ СКР по Туве. Поизошло все в приступе белой горячки - это подтверждено экспертами. В момент убийства 37- летний мужчина испытывал галлюцинации и находился в состоянии алкогольного психоза. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Произошло все еще в марте этого года, около 06.00 утра.

- Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в частном домовладении по месту своего проживания, расположенного в ряду № 5 садоводческого некоммерческого товарищества № 6 Кызыла, топором нанес множественные удары по жизненно-важным частям тела своей сожительнице, - рассказали в пресс-службе регионального СК. - Сразу после этого мужчина во дворе указанного дома другим топором нанес множественные удары по жизненно-важным частям тела знакомой. Потерпевшие женщины от полученных не совместимых с жизнью телесных повреждений скончались на месте.

Естественно, в момент преступления он был невменяем. Более того, мужчину, по рекомендации специалистов, собираются принудительно лечить в психиатрической лечебнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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