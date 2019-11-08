В Покровке установили камеру видеофиксации на аварийноопасной зебре

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-08T07:28:46+03:00

На нерегулируемых пешеходных переходах таких камер уже три

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Дорожники установили камеру видеофиксации на нерегулируемой зебре (Чернышевского,77) в Покровке, сообщает Ньюслаб. Камера специально заточена под фиксацию нарушений ПДД, когда водители не предоставляют преимущества пешеходам на нерегулируемом переходе. Аналогичные камеры работают на Щорса, 55 и Красрабе,157.

В КрУДоре говорят, что спецкомплексы «Автозебра» на правом берегу работают в штатном режиме. Все данные о нарушениях поступают в Центр автоматической фиксации. Затем водителям летят штрафы. А на Чернышевского комплекс фотовидеофиксации «Интегра-КДД» пока работает в тестовом режиме. До конца этого года.

- Оборудование предоставлено разными производителями, - пояснил замруководителя КрУДор по информационным технологиям Михаил Буйлов. - Тестирование комплексов и анализ их работы позволит выявить целесообразность их использования при дальнейшем развитии системы фиксации правонарушений ПДД в Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU