2019-11-07T10:11:22+03:00
Общество

«Надо было пить валерьянку»: Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе

Его программу «Прямой эфир» удалили из эфира после заявления о ртути в пробах воды из реки Сейба [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ТВКФото ТВК
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В программе «Осторожно, Собчак» телеведущий Андрей Малахов рассказал о программе «Прямой эфир» про прорыв дамбы на реке Сейба, об этом сообщает ТВК. Выпуск вышел в эфир только в Сибири и на Дальнем Востоке, его также удалили с интернет-хостингов.

«Я потом посмотрел эфир. Мне показалось, что я был вовлечен в тему эмоционально. Журналист в прямом эфире с таким опытом, как у меня, должен быть более отстраненным. Либо нужно пить валерьянку, либо у меня в тот момент не хватило профессионализма», - заявил Малахов.

На видео речь о программе идет с 1.01 до примерно 1.05.

Малахов лукавит. На самом деле, решение руководства канала снять программу связано с недостоверной информацией, которая в ней прозвучала. В выпуске показали результаты проб воды из реки Сейба, в которых обнаружили ртуть. В официальных данных надзорных органов наличие ртути не подтвердилось.

Сам Малахов рассказал, что в программе заказали экспресс-экспертизу воды. Ведущий не очень охотно, но все же признал, что данные нужно было перепроверить.

Но при этом обвинил местные СМИ в том, что они таких данных не приводили: «у них был какой-то внутренний страх».

Напомним, прорыв технологической дамбы золотодобывающей артели произошел в Курагинском районе 19 октября. Погибли 17 человек, еще троих до сих пор не нашли.

«Комсомольская правда»-Красноярск следила за этой трагедией буквально с первых часов.

Надо было пить валерьянку : Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе.https://cheese-cake.ru/ В честь моего дня рождения дарю вам скидку -55% на их ассортимент по промокоду СОБЧАК Instagram: https://instagram.com/xenia_sobchak Facebook: https://facebook.com/sob4ak ВКонтакте: https://vk.com/sobchak Одноклассники: https://ok.ru/sobchak

ИСТОЧНИК KP.RU

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